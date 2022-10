Clizia Incorvaia compie 42 anni ma ne festeggia... 24

L'influencer, nel giorno del suo compleanno, spegne le candeline ma inverte l'ordine delle cifre di quelle sulla torta soffiando sulla fiamma di un 24. Intanto arrivano anche gli auguri social della suocera Eleonora Giorgi ma soprattutto del compagno Paolo Ciavarro , che non è avaro di parole d'amore per la sua dolce metà.

Per Clizia Incorvaia il tempo non passa mai e, anche se all'anagrafe risulta 42enne, i 24 anni che scherzosamente dichiara potrebbero essere credibili. Fresca e sbarazzina, in camicia bianca e minigonna nera, è bellissima nel video che posta sui social. Batte le mani davanti alla torta con la panna, e quando Paolo Ciavarro cerca di posizionare le candeline nel modo corretto lei si oppone.

Gli auguri di Paolo Ciavarro

Per il compleanno di Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro non ha fatto mancare i suoi messaggi romantici alla compagna. "Auguri amore mio", ha scritto a commento del video. Poi ha condiviso uno scatto di coppia e ha scritto: "Da quel primo bacio ne abbiamo fatta di strada... Abbiamo realizzato così tanti sogni e desideri... e abbiamo ancora tutta la vita davanti… Viverti è la cosa più bella che ci sia. Buon compleanno vita mia! Ti amo". Si sono conosciuti durante la loro partecipazione al "Grande Fratello Vip" ed è stato subito amore. Ora sono i genitori felici di Gabriele, nato a febbraio. In estate hanno celebrato il battesimo del piccolo, e come padrino è stato scelto il loro "Cupido" Alfonso Signorini .

Il messaggio di Eleonora Giorgia

Se tra suocera e nuora i rapporti sono spesso tesi, tra Clizia Incorvaia e Eleonora Giorgi non potrebbero essere più sereni. Sono spesso protagoniste insieme di divertenti video social, e in occasione del compleanno dell'influencer la mamma di Paolo Ciavarro ha scritto: "Tanti auguri, buon compleanno mia dolce nuvola rosa, ti voglio bene tanto!"