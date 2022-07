Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro battezzano Gabriele, il padrino è Alfonso Signorini

Clizia e Paolo erano in grande spolvero per il battesimo del loro piccolo Gabriele. La mamma bellissima con un lungo abito celeste, e il papà elegante in blu. C'era anche Nina, la bimba che l'influencer ha avuto dall'ex marito Francesco Sarcina, orgogliosa del suo abito da principessa. Alfonso era emozionato durante la cerimonia, mentre teneva tra le braccia il bambino e lo guardava pieno d'amore. "Voglio che lo battezzi tu" gli aveva detto la Incorvaia in diretta tv. Lui ha acconsentito e mantenuto la promessa.

Dopo la cerimonia in chiesa, la festa si è spostata in riva al mare. Gli ospiti sono stati accolti tra luci d'atmosfera e un allestimento che ricordava una cameretta. Non sono mancate le bolle di sapone e i balli sfrenati e Signorini ha commosso tutti con un bel discorso in cui ha raccontato l'amore di Clizia e Paolo: "Questa è la dimostrazione che il 'Grande Fratello' è vita vera".