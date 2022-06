Clizia Incorvaia mamma sexy a Lampedusa

Insieme al compagno Paolo Ciavarro , a loro figlio Gabriele e alla piccola Nina (avuta da Francesco Sarcina ) l'influencer si gode qualche giorno di amore e relax. Ne approfitta anche per regalare qualche scorcio mozzafiato ai follower, sia sui paesaggi incantevoli che sul suo corpo seducente. Un esempio? Il topless appena celato dall'abbraccio al piccolo di casa.

Chiara Ferragni, il topless con ciliegine manda in tilt i follower

Gb, William con i figli George, Charlotte e Louis: l'inedito scatto per la Festa del papà

Alessia Marcuzzi bellissima in bikini

Guendalina Tavassi in festa per i 18 anni della figlia Gaia

Leggi Anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nel mirino di una mitomane

Clizia è una forza della natura e al mare in famiglia non trascura nessuno. Né Nina, con la quale è dolce e affettuosa, né Gabriele a cui riserva attenzioni e coccole, né a Paolo di cui è sempre più innamorata. In barca se le spassano tra tuffi, baci e pose sexy, senza rinunciare a un bel piatto di pasta.