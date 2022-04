Clizia Incorvaia smette di allattare al seno, polemiche social

L’annuncio di Clizia Incorvaia sui social scatena le polemiche. L’influencer, mamma del piccolo Gabriele e della primogenita Nina, mette al corrente i follower della sua decisione e condivide le problematiche delle neomamme, ma c’è chi l’attacca. E la compagna di Paolo Ciavarro non sta in silenzio: “Io sono libera di scrivere e pubblicare quello che voglio, chi non è d’accordo con me non mi segua e non entri a casa mia”.

“Ti ho allattato finché ho avuto il latte – ha scritto in un lungo post Clizia Incorvaia - devo dire che se da una parte l’allattamento stabilisce un legame quasi alchemico con il tuo piccolo, dall’altra richiede una saldezza di nervi non indifferente, poiché se non dormi tutta la notte, sei esausta e non ti reggi in piedi (per esempio per chi lavora o ha un altro figlio e non può recuperare le ore perse) non è facile”.

Si mette nei panni delle mamme come lei che dormono poco e si sentono troppo stanche: “Il mio corpo si è fermato quando la mia mente era ormai stanca, però scrivo questo post per tutte le donne che decidono di non allattare o non hanno il latte e vivono questa cosa come una sconfitta”. E lancia un consiglio alle donne alle prese con i bimbi piccoli: “No ragazze, non è così, voi darete la migliore versione del vostro essere mamma solo se sarete serene e al diavolo tutta la pressione sociale che vi dice che mamme dovrete esser. Voi sapete come essere le migliori mamme”.

