Clizia Incorvaia neomamma, sui social allatta Gabriele Ciavarro

“Colazione per tre” scrive la Incorvaia mostrandosi sul letto della clinica in cui ha partorito con il compagno Paolo Ciavarro e il loro bimbo Gabriele. La prima poppata del neonato è subito diventata virale, mentre l’influencer in gran forma e super sorridente regalava siparietti da neomamma. Perfettamente truccata e pettinata, con un pigiama con le piume da shooting, la Incorvaia non ha dimenticato la sua verve e nella settimana della moda milanese ha lanciato la sua sfilata dalla stanza.

Bella, raggiante e innamorata con il suo secondo figlio tra le braccia (dopo Nina avuta dal suo ex Francesco Sarcina), ha posato per una serie di post destinati a conquistare il cuore e i like dei fan. Anche Eleonora Giorgi sui social aveva fatto sapere di essere super felice di essere diventata nonna ringraziando Clizia e Paolo.

