Clizia Incorvaia provata dal Covid: “Ti devasta psicologicamente”

In attesa dell’esito del tampone di controllo, Clizia Incorvaia parla ai follower nelle Stories: “Sto molto meglio nonostante la voce nasale e i capelli sporchi… Farò lo shampoo domani per festeggiare… spero in un esito del tampone negativo. Positiva inside, ma tampone negativo”. Mancano due mesi al parto e gli ultimi giorni l’hanno davvero provata: “Questo Covid ti devasta a livello psicologico… ti senti solo, ti manca l’abbraccio”.

“Ti manca dormire con chi ami – continua la Incorvaia commossa con gli occhi lucidi e il pensiero al suo Paolo Ciavarro che l’ha accudita a distanza – Ti mancano le cose che apparentemente sono le più banali, ma che poi sono quelle che fanno la differenza”. Privata della sua routine affettiva quotidiana, Clizia ha trascorso i giorni delle feste in casa con il compagno, ma distante. A Natale Ciavarro aveva postato un selfie davanti all’albero addobbato con addosso un maglione rosso delle feste e doppia mascherina in volto. Lei aveva scritto: “Amore mio, grazie a Dio il peggio è superato… Ci tocca cenare separati, ma questo è nulla di fronte a ciò che abbiamo superato! Ti amo tanto”. La piccola Nina, la primogenita di Clizia avuta dal suo ex Francesco Sarcina, ora sta bene e ha avuto una ripresa più rapida, adesso manca solo la negatività per tornare a festeggiare tutti uniti un nuovo anno…

Leggi Anche Pancioni da vip, ecco chi aspetta un figlio per il 2022

Sfida di pancioni tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la promessa si avvera 1 di 16 Instagram 2 di 16 Instagram 3 di 16 Instagram 4 di 16 Instagram 5 di 16 Instagram 6 di 16 Instagram 7 di 16 Instagram 8 di 16 Instagram 9 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: