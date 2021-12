Pancioni da vip, ecco chi aspetta un figlio per il 2022

I baby vip in arrivo nel 2022 Instagram 1 di 11 Ashley Graham aspetta una coppia di gemelli da Justin Erwin Instagram 2 di 11 Denise Esposito è la compagna di Gigi D'Alessio: aspetta un maschio, primo figlio per lei e quinto per lui Instagram 3 di 11 Francesca Sofia Novello aspetta la prima figlia da Valentino Rossi Instagram 4 di 11 Kylie Jenner è in attesa del secondogenito Instagram 5 di 11 Clizia Incorvaia aspetta un maschio da Paolo Ciavarro Instagram 6 di 11 Francesca Barra avrà il primo figlio da Caudio Santamaria Instagram 7 di 11 L'influencer Giulia Amodio aspetta un bebè dal calciatore Stefano Sensi Instagram 8 di 11 Gerogina Rodrigeuz e Cristiano Ronaldo aspettano due gemelli Instagram 9 di 11 Ilaria Spada aspetta il terzo figlio da Kim Rossi Stuart IPA 10 di 11 Lo chef Roberto Valbuzzi avrà il secondo figlio dalla compagna Instagram 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Tra chi aspetta il primo figlio e chi sta per arrivare a quota 6, sono tante le coppie vip già in attesa della cicogna. Francesca Sofia Novello sarà mamma per la prima volta: avrà presto una bimba da Valentino Rossi. Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo aspettano due gemelli, proprio come Ashley Graham. Sarà un fiocco azzurro quello di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, genitori di un maschio a febbraio. Cresce anche il pancione di Francesca Barra, Ilaria Spada e Kylie Jenner: eccole tutte.