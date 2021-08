Kylie Jenner è di nuovo incinta, aspetta il secondo figlio

Leggi Anche Kylie Jenner bomba sexy, il décolleté è incontenibile

Kylie era riuscita a nascondere la prima gravidanza fino all'ultimo e ha annunciato la nascita della bimba solo dopo il parto: "Ero molto giovane quando sono rimasta incinta e ho preferito la privacy. Non sapevo come comportarmi con i miei follower, come affrontare il giudizio altrui. Sentivo di dover affrontare tutto questo da sola"

Recentemente ha anche confessato di volere "sette figli, un giorno". Per avere 24 anni è sulla buona strada...

