Francesca Barra e Claudio Santamaria aspettano un figlio: "Ora sì che c'è la pancina"

Francesca Barra è in dolce attesa. La giornalista e conduttrice aspetta un figlio dal marito, l'attore Claudio Santamaria, con in quale è convolata a nozze nel 2017. E' stata proprio lei a dare l'annuncio sui social condividendo la gioia con i suoi follower.

"Visto che la notizia è uscita e non posso più proteggerla, ma del resto è una gioia evidente, vi comunichiamo anche qui (perche questa pagina è serena e merita la mia fiducia e dovevo dirvelo io!) che sì, questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzerotti , ma la somma dei nostri giorni felici" ha scritto Francesca pubblicando uno scatto in cui appare di profilo con il pancino già evidente. "Io e Claudio Santamaria siamo in felice attesa. Ora sì che c'è la pancina" ha continuato. Un chiaro riferimento ai rumors circolati spesso su una presunta gravidanza.

Francesca Barra e Claudio Santamaria, lite in strada con lacrime settimanale-nuovo 1 di 14 settimanale-nuovo 2 di 14 instagram 3 di 14 instagram 4 di 14 instagram 5 di 14 instagram 6 di 14 instagram 7 di 14 instagram 8 di 14 instagram 9 di 14 instagram 10 di 14 instagram 11 di 14 instagram 12 di 14 instagram 13 di 14 instagram 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un figlio perso nel 2019 - Per la coppia di tratta del secondo annuncio di dolce attesa. Nel 2019, infatti, Francesca era incinta ma la gravidanza si è interrotta con un aborto spontaneo. Un dolore profondo per entrambi che ora, finalmente, sembra essere soltanto un lontano e triste ricordo.

Leggi Anche Francesca Barra e Claudio Santamaria hanno perso il bambino

Una grande famiglia - Per la giornalista si tratta del quarto figlio, dopo Emma, Renato e Greta nati dal primo matrimonio con Marcello Molfino. Anche Claudio Santamaria ha già una figlia, Emma, nata dalla relazione con Delfina Delettrez Fendi. Una grande famiglia, insomma, che accoglie con gioia un altro bebè in arrivo.