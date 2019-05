Duro scontro tra Lemme e Francesca Barra: "Non sono grassa, sono incinta"

È un Alberico Lemme particolarmente agguerrito quello che ha affrontato le cinque sfere dell'ormai celebre uno contro tutti di "Live non è la d'Urso". Dopo l'avventura nella casa del "Grande Fratello", il farmacista ha dovuto fare i conti con i cinque opinionisti della trasmissione.



La prima a scontrarsi con Lemme è Francesca Barra, che però viene subito aggredita: "Guarda che cosce che hai, non potresti mai seguire i miei consigli perché perderesti tempo". La giornalista prova a replicare, ma dopo qualche vano tentativo decide di abbandonare la sua poltrona: "Ho un motivo per essere così, sono incinta e non mi lascio insultare in questo modo, scusa Barbara ma vado via".