Spuntano nuovi importantissimi dettagli in merito alle imminenti nozze tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Nel corso della settima puntata di "Live non è la d'Urso", è intervenuto in collegamento telefonico proprio il futuro sposo, rimasto fin qui nell'ombra suscitando tanti sospetti sulla veridicità del matrimonio.



"L'8 maggio mi sposerò, in chiesa, con Pamela Prati - conferma Marco Caltagirone - Stiamo soffrendo tutti, soprattutto Pamela, per quello che sta succedendo". Inoltre aggiunge: "Non mi va di apparire pubblicamente, perché sono una persona molto discreta, e in questo momento non posso perché ho un contratto di esclusiva per il matrimonio e voglio rispettarlo".