Giallo sulle nozze di Pamela Prati, la manager: "Basta invenzioni"

Mancano solamente sette giorni alle discusse nozze tra Pamela Prati e il suo Mark Caltagirone, sul quale continuano a emergere nuove testimonianze. Si è infatti parlato a lungo del matrimonio, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe solo "un'invenzione" della showgirl.



Nel corso della settima puntata di "Live non è la d'Urso" gli ospiti in studio sono tornati sull'argomento, cercando di fare chiarezza sui tanti punti che ancora sembrano piuttosto oscuri. Tra questi, anche la testimonianza di Rosa Perrotta, che si dissocia da quanto riportato sul presunto matrimonio, spiegando di aver fatto un viaggio con la futura sposa e le sue collaboratrici, ma denunciando alcuni fatti poco chiari.



A prendere le difese di Pamela Prati, nel salotto di Barbara d'Urso è intervenuta la sua manager Eliana Michelazzo, che si sfoga: "Avete stufato, fatela finita con queste invenzioni. C'è un'esclusiva del matrimonio, dove lui si dovrà far vedere per forza".