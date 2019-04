C’è un nuovo amore per Pamela Prati ma in tanti cerdono che il suo Mark sia un personaggio inventato. “Non siamo sposati, abbiamo fatto la promessa di matrimonio all’estero, ecco perché non risulta in Italia". E' la risposta della showgirl a “Live – non è la d’Urso” . "Lui non vuole apparire”, la Prati smentisce così le voci di chi, secondo lei, la vorrebbe fidanzata a un uomo immaginario.



"Sono sempre stata claustrofobica cronica, dopo 30 anni ho ripreso a viaggiare e voglio tutelare la mia famiglia”, conclude la donna, senza dare troppo peso alle accuse ricevute.