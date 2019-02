Pamela Prati annuncia: "A fine marzo mi sposo"

Sta per coronare il suo sogno d'amore Pamela Parati , che a fine marzo si sposerà con il suo compagno Marco Caltagirone . "Sono felicissima, sono molto emozionata, è il regalo più bello che la vita potesse farmi", ha detto la showgirl che, a 60 anni, è più bella e in forma che mai. Lei e Marco fanno coppia fissa già da qualche mese, e insieme hanno preso in affido due bambini.

"Lui è un uomo fantastico in tutto e io mi commuovo nel parlarne perché la vita mi ha dato la cosa più bella in assoluto", ha raccontato Pamela qualche tempo fa, ospite a "Domenica Live". "E’ arrivato tutto insieme, quando ci siamo incontrati è stato come se ci fossimo amati in altre vite. Lui ha 53 anni è meraviglioso", ha proseguito. E infatti, nonstante lui sia riservatissimo, tra i due non mancano dediche e messaggi d'amore via social.



Caltagirone, imprenditore di successo, ha un matrimonio alle spalle e un figlio di 11 anni. Anche la Prati è già stata sposata: nel 2009 aveva detto sì a Las Vegas all'argentino Daniel Sebastian Jabir, ma l'unione non era durata a lungo. A distanza di 10 anni, il celebre volto del Bagaglino è pronta a provarci di nuovo. Intervistata durante il programma radiofonico "Un giorno da pecora", la Prati ha rivelato che finalmente farà il grande passo. Le nozze verranno celebrate a Roma a fine marzo.