“Grande Fratello 16”, Lemme deve lasciare la casa

L’ingresso del dottor Lemme all’interno della casa del “Grande Fratello 16” ha provocato tanti litigi e proteste tra gli altri inquilini. Il farmacista si è infatti subito distinto per i suoi modi bruschi e diretti prediligendo come vittime Valentina Vignali e Francesca De Andrè. La sua permanenza però non è durata molto. Barbara d'Urso ha infatti comunicato ufficialmente: "Il Grande Fratello ha preso una decisione sul suo destino. Dopo aver animato la Casa questa sera deve uscire".