"Grande Fratello 16", Lemme contro Ambra: "Sei la professoressa del pisello"

"Sei la professoressa del pisello". Così Alberico Lemme contro Ambra Lombardo durante una lite nella casa del "Grande Fratello 16". Le parole dell'uomo non sono piaciute alla donna che ha risposto: "Lei si dovrebbe solo vergognare", e dopo poco è scoppiata in lacrime.



"Non mi scuso", ha urlato Lemme contro la Lombardo che pretendeva le sue "scuse". La professoressa, successivamente, si è allontana e in confessionale ha dichiarato: "E' come darmi della poco di buono, cosa che non sono mai stata e mai sarò nella mia vita". A difesa della Lombardo è intervenuta Valentina Vignali che si è scagliata contro Lemme minacciandolo: "Ci vediamo fuori".