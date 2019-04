"Grande Fratello 16",Lemme alla resa dei conti e Mila incontra Belli

In studio, a commentare gli eventi e ad aggiungere pepe allo show, ci saranno come sempre gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Come prevedibile, il tornado Lemme si è abbattuto sugli inquilini della Casa di Grande Fratello, sconvolgendo gli equilibri esistenti. Il dietologo, con le sue controverse dichiarazioni e battute, si è inimicato la maggior parte dei concorrenti del reality e ha diviso il pubblico.



Mila sarà ancora al centro dell'attenzione. Dopo l'acceso confronto avvenuto durante la seconda puntata con la rivale Delia Duran, la Suarez è attesa da un'altra resa dei conti: quella con Alex Belli, l'attore conteso dalle due showgirl. E poi i riflettori saranno puntati su Gennaro Lillio. Il modello napoletano si era molto avvicinato a Mila, ma negli ultimi giorni tra i due sembra essere calato il gelo. La storia pare essere già al capolinea e Gennaro sembra essere più propenso a svolazzare di fiore in fiore, la qual cosa non è affatto gradita a Mila.



Inoltre, il pubblico assisterà all'esito del televoto: chi, tra Ambra, Serena, Enrico e Gianmarco dovrà abbandonare la Casa? Non mancherà, infine, la nuova tornata di nomination. Il voto dei telespettatori sarà espresso, come al solito, attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Messenger di Facebook, sito web e SMS.