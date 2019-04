"Grande Fratello 16", Erica esce allo scoperto: "Mi interessa Gennaro"

La situazione è più complessa di quello che potrebbe apparire ed Erica sembra confusa sul da farsi. Di fronte alla sorpresa di Ambra e Francesca circa il suo interesse, lei spiega di aver fatto "di tutto per non farlo vedere", sottolineando la riservatezza usata per non creare nuove gelosie come quelle scatenate nella mattinata da Mila e aggiunge "Io non c'ero la prima settimana quindi non sapevo di questo pettegolezzo fra di loro".



Confrontandosi con Gianmarco Erica cerca di capire quali possano essere i pensieri di Gennaro. "Lui mi guarda, mi fa l'occhiolino, mi fa le battute. Non è una cosa che non sto enfatizzando" dice e poi aggiunge che avrebbe voglia "di stare un po' da sola con lui". "Vedo che c'è l'ansia" dice e Gianmarco le spiega "che non siamo tutti uguali" cercando di farle capire che è solo questione di tempi.



A confondere ulteriormente la ragazza è un episodio che lei va a confidare a Ivana. Gennaro era sul letto con Gianmarco e l'ha invitata a unirsi a loro. Dopodiché ha iniziato ad accarezzarla e darle dei bacini sulla mano. Quando sembrava che la situazione si stesse scaldando... Gennaro se ne è uscito con un "vabbè, andiamo di là con gli altri". Erica non si dà pace: "Ma sei scemo?! - dice a Ivana -. E ora è lì a parlare con quell'altra inutile...".