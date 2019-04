"Grande Fratello 16", i ragazzi festeggiano Pasqua nella Casa

E' arrivata la Pasqua nella Casa del "Grande Fratello 16". I ragazzi ricevono delle uova di cioccolato da decorare e si impegnano al massimo per agghindarle come si deve. I risultati, però, non sono tutti eccellenti e arriva un comunicato che "boccia" l'artista meno bravo. Si tratta di Gianmarco e per lui il Gf ha pensato una punizione in tema con la ricorrenza: dovrà vestirsi da coniglio pasquale.