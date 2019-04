"Grande Fratello 16", scatta il bacio tra Erica e Francesca

All'interno della Casa del "Grande Fratello 16" i concorrenti si divertono con giochi piccanti. Durante "Obbligo e Verità" alcuni si sono scambiati un bacio inaspettato. Quello che ha destato più interesse è stato quello tra Francesca De Andrè ed Erica Piamonte, entrambe dichiaratamente bisessuali. Poi c'è stato anche quello tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. Non è un segreto che la ragazza abbia un interesse per lui e stia cercando in tutti i modi di attirare la sua attenzione.