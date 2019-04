"Grande Fratello 16", Erica si confessa: "Ho avuto una fidanzata"

Erica ammette di non averne mai parlato con i genitori per paura di non essere capita, spiegando di averlo accennato solo alla sorella ma senza approfondire realmente la vicenda.



La giovane toscana spiega anche di sentirsi tranquilla nel mostrarsi per quella che è con i coinquilini, ma al tempo stesso prova tristezza nel non avere la stessa spensieratezza nel relazionarsi con i genitori e dice: “Mi devo sentire diversa, perché?”, aggiungendo dispiaciuta, “Sicuramente loro mi vogliono bene, ma so che li deludo continuamente”.



Cristian allora, vedendo la compagna di avventura in difficoltà, la conforta dicendo: “L’apprezzarti non deve cambiare in base a cosa fai”, elogiando la coinquilina per le sue qualità e sottolineando che non esistano canoni di perfezione.



L’esuberante toscana allora rivela di voler diventare presto madre per dimostrare di saper dare tanto amore e di essere capace di trasmettere dei valori, ed esclama: “Avere un figlio è il sogno della mia vita, ma gli altri pensano che io pensi solo alle frivolezze”.



Il giovane cantante, toccato dalle parole di Erica, la consola: “Non è bello vivere con questo peso” e aggiunge: “Devi trovare serenità con la tua famiglia e non pensare agli altri!”.