"Grande Fratello 16", per Valentina Vignali un fuori programma bollente

Non c'è dubbio che in questi primi giorni nella Casa del "Grande Fratello 16", Valentina Vignali sia una delle concorrenti che più si sono fatte notare, tra dichiarazione scomode e siparietti bollenti. Come nel caso di uno scatto diffuso sui social dove la bella cestista si sta infilando sotto le coperte senza lingerie e con la parte intima bene in vista. Ovviamente Valentina non pensava che l'attimo sarebbe stato immortalato. Ma la Rete non perdona.