"Grande Fratello 16", Erica e Audrey cacciano Ambra e Mila dalla Casa

E' già tempo di cambiare le carte al " Grande Fratello 16 ". Erica e Audrey, che finora aveva vissuto al Camping Carmelita, hanno la possibilità di passare 24 ore nella Casa. In cambio, però, dovranno scegliere due concorrenti da spedire nella zona meno agiata del reality in compagnia del terzo "campeggiatore" Daniele. "Per fare un favore a Daniele, scegliamo Mila e Ambra" dicono le ragazze.

In questi giorni, forse, il ragazzo aveva confidato a Erica e Audrey di essere attratto da una delle due ma le prescelte non la prendono troppo bene. "Ma siete serie o state scherzando?" chiede Ambra, incredula di quello che sta accadendo. Audrey cerca di consolarla e le confida: "Di là non è bruttissimo dai...". L'avrà convinta?



Nel frattempo le nuove coinquiline si organizzano per la notte. "Ma noi dove dormiamo? Io e Audrey possiamo stare insieme" propone Erica, ma Kikò ha una soluzione diversa. "Erica potrebbe dormire con Enrico... fidati, lui ti farà divertire anche a letto" assicura l'hair-stylist.