"Grande Fratello 16", Mila e Gennaro sono la prima coppia della Casa

Nella Casa del " Grande Fratello 16 " i concorrenti iniziano ad aprirsi gli uni con gli altri, lasciandosi andare alle prime confessioni anche su temi molto privati. Gennaro e Mila scoprono di avere tante cose in comune e vengono eletti da Kikò come la prima coppia ufficiale di questa edizione. Valentina in cucina racconta invece a Serena e Gianmarco della sua malattia , un cancro alla tiroide che la colpì nel 2013 costringendola a un'operazione.

MILA E GENNARO SONO LA PRIMA COPPIA DELLA CASA - In giardino Mila e Gennaro si aprono l'una con l'altro, trovando molte cose in comune. Gennaro racconta di essere stato abbandonato dal padre quando aveva tre anni. "Non ho mai avuto una figura maschile di riferimento e allora mi dicevo 'non ho un padre, il mio padre sono io'. Questo dolore era anche la mia carica". Mila si ritrova nel suo discorso: "Anche io so quanto valgo, so cosa mi sono costruita da sola". L'intesa non sfugge a Kikò, che li elegge prima coppia ufficiale della Casa e propone un brindisi in loro onore: "Adesso pretendiamo il bacio!"