SECONDA PUNTATA 15 aprile 2019 00:52 "Grande Fratello 16", a dover lasciare la Casa è Audrey Nella seconda puntata arriva il tornado Lemme e una delle sorelle De André

Secondo appuntamento nella Casa del "Grande Fratello 16" e a dover abbandonare il gioco, secondo il verdetto del televoto, tra Audrey ed Erica, è Audrey. Durante la puntata delle due figlie di Cristiano De André, Francesca e Fabrizia, entra solo Francesca. Inoltre anche il tornado Lemme si abbatterà sui concorrenti. Come verrà accolto e quale sarà il suo ruolo nel gioco?

SI PARTE - Barbara d'Urso introduce la seconda puntata del Grande Fratello 16 parlando dell'ancora incerto ingresso delle De André, a causa della diffida legale che Cristiano De André ha inviato alle dirette interessate e a Mediaset. Poi la conduttrice racconta brevemente di Mila. che ha spesso parlato della sua sofferenza, provocata dalla fine della sua storia d'amore con l'attore Alex Belli. Secondo Mila questa rottura è stata provocata dall'intromissione di una terza persona, Delia. Ed è con lei che Barbara si collega. Stasera Delia affronterà Mila e controbatterà alle sue accuse.



MILA - La d'Urso mostra a Mila un filmato che raccoglie tutti i suoi sfoghi della settimana. La rabbia per la fine della sua storia è ancora molto forte e Barbara chiede senza mezzi termini alla ragazza: "Mila sei ancora innamorata di Alex?", ma la giovane nega fortemente; dopo tutto quello che è successo, Alex è solo una storia passata: "Sono molto arrabbiata però...". Secondo Mila, la rottura con Alex è sicuramente dipesa anche dalla presenza di Delia che, mentre la giovane marocchina era ancora in ospedale per un intervento subito, già era in procinto di trasferirsi a casa di Alex. Inoltre Mila fa un'accusa ancora più pesante: "Delia era una donna sposata, mentre mi rubava l'uomo".



DELIA VS MILA - Dopo un freeze a sorpresa, Delia compare al cospetto di Mila, pronta a difendere il proprio onore: lei non si è mai intromessa in nessuna storia; la relazione tra Mila e Alex era già terminata da più di un mese quando lei ha iniziato a frequentare l'attore: "Io sono qui per chiarire le accuse che mi hai fatto. Io non sono andata a casa tua a dormire nel letto tuo, perchè quello è uno studio. Io e Alex ci siamo messi insieme un mese dopo che vi siete lasciati. Terzo la nostra relazione è iniziata perchè c'era un feeling e non perchè ho portato altre donne con me. Se tu sei qui è grazie a lui".



Dopo il freeze Mila controbatte: "Sei brava a parlare, ti sei preparata benissimo. Tu eri sposata, tuo marito mi ha raccontato tutto. Le persone che conoscono mi hanno detto che tu porti altre donne a casa per farlo divertire...". Delia invita poi la modella marocchina a smettere di utilizzare il nome di Alex e il suo per mettersi in mostra e fare la vittima, ma di provare a brillare di luce propria, facendo vedere la persona che realmente è, staccandosi dal ruolo di ex di Alex Belli e rivela: “Alex mi ha detto ‘mi pento di aver conosciuto Mila Suarez’”. Barbara storce il naso: “Questo non è bello. Non ci credo (…) Voleva farci un figlio”. E si finisce a parlare di fare i figli, rifare i nasi… Mila, dopo il confronto con Delia, è ancora molto scossa, ma i suoi compagni sono pronti a sostenerla e a starle vicino. Sono certi che stia dimostrando ogni giorno la bella persona che è.



LEMME IN ARRIVO - Un filmato annuncia l’imminente arrivo di Lemme. Malgioglio ‘minaccia’ di andarsene: “Se arriva lui, me ne vado io”.

IVANA - Barbara d'Urso invita Ivana Icardi ad andare in Mistery Room. Lì le mostra un video in cui viene riassunta la sua relazione difficile con il fratello. La distanza e la mancanza di comunicazione con Mauro pesano tanto su di lei. Ivana confida ai compagni come parte di questa distanza sia causata dalla moglie di Mauro, Wanda Nara. Viene mostrato così ad Ivana un post social scritto in settimana proprio da Wanda che accusa la ragazza argentina di voler avvicinarsi al fratello, solo per motivi economici. La ragazza afferma a chiara voce: "Io non voglio un euro da mio fratello, voglio il suo amore e l'amore che mia madre dava a mio fratello". L'argentina dichiara che però vorrebbe che Mauro si ricordasse dell'amore che ha sempre ricevuto dalla madre che ancora oggi lavora in una lavanderia e che l'aiutasse...

Malgioglio chiede allora ad Ivana se Mauro aiuti in qualche modo la madre economicamente. La risposta è "no". Cristiano è molto duro: "Un ragazzo milionario che non aiuta la madre che lavora in una fabbrica, non è un buon esempio, è orribile ed è imperdonabile". Ma Ivana ribadisce: "Non sono tanto i soldi, ma la cosa più brutta è non ricevere nemmeno una telefonata".



UN PENSIERO A NOTRE DAME - "Siamo un programma di intrattenimento, ma non possiamo non rivolgere il nostro pensiero a Notre Dame, alla Francia ed a tutti i pompieri ed i cittadini impegnati nel salvare la splendida Cattedrale di Notre Dame", dice la d'Urso.



CRISTIAN E MICHAEL - E' il momento di Christina e del suo coming out e della sua convinzione che anche Michael sia omosessuale. Dopo aver a lungo chiacchierato con il milanese ed aver osservato i suoi atteggiamenti infatti, Imparato si è convinto di questo, ma pensa che il ragazzo non sia ancora pronto ad accettarlo e a rivelarlo. Michael non ha apprezzato l'insistenza di Cristian che ha trovato molto inopportuna ed invadente. "Volevo proteggerlo" dice Cristian. Michael replica:"Si è ingigantito tutto. Voglio essere chiaro e non voglio dare adito a voci, io non sono omosessuale". Barbara rassicura il ragazzo; non ci sarebbe nulla di male se lui fosse omosessuale e non avrebbe nessun motivo di temere il giudizio della famiglia. Michael ribadisce che è assolutamente certo della sua eterosessualità e che spesso il suo carattere chiuso e la sua tenerezza viene fraintesa, ma non vuole che passi un messaggio sbagliato su di lui e che gli si attribuisca un'identità che non gli appartiene e sulla quale lui non intende marciare.

LEMME - Il dietologo più discusso della tv: Alberico Lemme entrerà nella Casa passando all'interno di una nuova stanza: il B&B del GF16. Qui mostra a Barbara tutto il contenuto della sua valigia, ma la conduttrice lo avverte: "Starai molto più a lungo di quanto immagini, quella valigia non ti basterà". Lemme non sarà un concorrente della Casa, ma dovrà far credere a tutti i ragazzi di esserlo: "Alla fine usciranno loro", chiosa fiducioso.



IL VERDETTO DEL TELEVOTO - Barbara d'Urso fa leggere a Daniele il verdetto del pubblico: "A lasciare la casa tra Erica e Audrey è Audrey".



FRANCESCA E FABRIZIA DE ANDRE' - Per una ragazza che lascia la Casa, altre due sono pronte ad entrare. Fabrizia e Francesca De Andrè, figlie di Cristiano e nipoti del celebre cantautore Fabrizio De Andrè. Barbara informa le ragazze della diffida legale ricevuta da parte del padre Cristiano nei loro confronti e nei confronti del programma. Entrambe si dichiarano per nulla spaventate da questa decisione del padre, ma se Francesca è decisa ad entrare, Fabrizia approfitta del momento per confessare che non si sente pronta a varcare la Porta Rossa; ha da poco avuto un bambino e non si sente di lasciarlo. Ad entrare sarà quindi solo Francesca, che tutti accolgono... un po' perplessi.

KARINA CASCELLA VS CRISTIAN - Karina entra nella Casa per confrontarsi con Cristian e ribadire la sua convinzione che il ragazzo sia ricorso ad interventi estetici per avere l'aspetto che lo caratterizza oggi. Durante la settimana Cristian ha apostrofato Karina con un'espressione poco felice e facilmente fraintendibile. In puntata Cristian si giustifica dicendo che quello che voleva davvero dire era quanto Karina fosse una donna dal carattere incredibilmente forte; anche l'opinionista crede alla buona fede del ragazzo, ma lo invita a mantenere la calma e a cercare di dosare meglio le parole, dato che le sue espressioni potrebbero essere fraintese dal pubblico a casa.



JESSICA - Barbara invita Jessica nella Mistery Room, le mostra la clip della settimana in cui la ragazza ha espresso tutto il suo amore per la figlia Lara e ha raccontato come Morgan, il padre, si sia disinteressato della figlia sin da subito. Barbara si augura che l'esperienza del Grande Fratello possa aiutare Morgan a riavvicinarsi a Lara e a Jessica. Poi Jessica apre una busta in cui trova un disegno che proviene dalla figlia e scoppia in lacrime.



LEMME ENTRA NELLA CASA - L'accoglienza dei ragazzi è contrastante; se Gennaro sembra entusiasta e si dice pronto a lasciare lo scettro della cucina a Lemme, Francesca De Andrè appare ben più agguerrita: "Se si permette di insultare le donne, ti assicuro Barbara che ci penserò io a farlo durare come un gatto in tangenziale".



KIKO' - L'uomo ha raccontato ai compagni di quanta sofferenza abbia vissuto durante la separazione dalla moglie Tina, avendo vissuto questo momento come un fallimento personale. Con grande umanità però sono emerse anche le fragilità e le insicurezze di Kikò che ha ammesso come il mettere sempre al primo posto i figli l'abbia portato a soffrire molto e a sentirsi molto solo. Per il futuro Kikò cercherà di pensare anche un po' a sè stesso, cercando di ritrovare l'uomo che era e che ora è stato un po' messo in ombra dal padre che è. Ovviamente questo non significherà mai tralasciare l'amore immenso per i figli, ma aggiungere a quello anche un po' di amore per se stesso.



NELLA CASA E' NATA UNA COPPIA - Barbara riunisce le ragazze e mostra loro una clip in cui ha raccolto le scene più eloquenti della settimana passata in cui si è evidente la complicità tra Mila e Gennaro.



DIRETTIVE SULLE NOMINATION - Barbara legge un comunicato che spiega come funzioneranno le nomination: i maschi faranno le loro nomination in maniera palese, le ragazze invece in maniera segreta. Non possono essere nominati i nuovi arrivati, né Daniele né Erica. Tra i maschi i più votati sono Enrico e Gianmarco.