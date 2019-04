"Grande Fratello 16", Audrey fa strage di cuori: tutti innamorati di lei

A tavola Enrico prende posto molto vicino a Audrey e rompe il ghiaccio con una domanda forte: “ Tu sei tesa per lunedì o no? Perché io si!” Audrey risponde: “ Se esco? Ma sei andato a dire in confessionale di non farmi uscire?” La ragazza immediatamente lo abbraccia e gli confessa che ieri sera stava pensando ad una poesia da dedicargli. Il simpatico veneto è su di giri e i complimenti di Audrey su quanto sia bello questa sera non fanno altro che incrementare il suo interesse. Cristian, il curiosone della Casa, chiede ad Enrico come stia andando e lui contentissimo gli risponde: “Mi fa complimenti da quando è arrivata!”. Poco dopo il giovane cantante ha modo di confrontarsi anche con la bellissima modella che sul giovane veneto dice che gli vuole bene, ma che non è qui per trovare l’amore. E aggiunge: “A me piace tantissimo come persona, è una bomba lui!”



Cristian vuole però giocare e le chiede di fargli uno scherzo per fargli credere che lei provi qualcosa, ma la donna non accetta: “No dai poverino, mi dispiace!” Nel frattempo, Enrico è fuori in giardino e chiede a KiKò come vede, da esterno, il suo approccio. L’hairstylist si complimenta e gli consiglia: “Devi dare un la solamente!” Il ragazzo lo accetta e spiega che per questa sera farà alcune mosse e per un po’ poi si placherà. I ragazzi si scatenano vicino alla grande piscina a ritmo di musica e il veneto confida ancora a Cristian di essere stato molto diretto con lei e che crede di avere delle possibilità. Enrico non demorde e cerca l’appoggio di tutti: placca ora Daniele. Il ragazzo promette di aiutarlo e che metterà una buona parola in onore delle origini venete di entrambi.