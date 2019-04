"Grande Fratello 16", Michael e le relazioni amorose: "Mai stato fidanzato"

Nella Casa del "Grande Fratello 16" Michael Terlizzi parla delle sue relazioni amorose. "Sono particolare, mi ritengo un po' come il vento nelle relazioni!" risponde alla domanda di Ambra che gli chiede se è fidanzato. "Non sopporto la routine dei rapporti e odio la costanza, non ho mai avuto una storia lunga", confessa il personal trainer.

"Una relazione può essere bella e semplice all'inizio - prosegue - ma che le cose si complichino con il tempo, facendo diventare il tutto opprimente". Martina però non ci sta e lo provoca: "Ma se non l’hai mai provato, non puoi capirlo?". "La verità è che ho bisogno di molti stimoli per innamorarsi - risponde - ma non escludo nulla".

Così Ambra lo incalza chiedendogli quale sia la sua donna ideale: "Deve essere bella, in carriera ma ora come ora ho in testa altre cose che voglio sperimentare". Valentina non crede a quel che ha ascoltato: "E' la prima volta che sento dire a un uomo di 32 anni che non è mai stato fidanzato".

Micheal però risponde che ha voluto dare importanza ad altre esperienze che non avrebbe potuto vivere se fosse stato sentimentalmente impegnato. Martina è sicura: "C'è un blocco in te".