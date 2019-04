PER COLPA DEL BAGNO SPORCO 20 aprile 2019 13:45 "Grande Fratello 16", la prima lite tra Jessica e Kikò fa tremare la Casa I toni si alzano per colpa del bagno poco pulito

Non solo coppie e nuovi amore al "Grande Fratello 16". Nella Casa (è il caso di dirlo) c'è anche chi come Kikò e Jessica si prende per i capelli. Mentre chiacchierano in cucina, L'hairstylist le suggerisce di pulire il bagno dopo essersi lavata i capelli, ma la ragazza reagisce in maniera aggressiva. Secondo lei, infatti, quello di Kikò non è un semplice consiglio ma è una strategia per screditarla agli occhi di tutti gli altri.

Prima che il resto del gruppo arrivi in cucina Kikò si allontana in giardino deluso, per evitare il peggio. "Mi dispiace io non sono una persona che aggredisce" dice l'hairstylist, che non si aspettava la reazione dura di Jessica. Daniele sostiene le ragioni di Kikò anche lui si lamenta del disordine che regna sovrano nella Casa. Intanto anche Jessica in casa si confronta con Erica e l'amica prova a farla ragionare, ma la ragazza ribadisce convinta il suo pensiero: "Sta facendo il teatro, se voleva darmi un consiglio non lo faceva così". Kikò torna improvvisamente in Casa per confrontarsi direttamente con lei: vuole comprendere la reazione della ragazza e chiarire subito l'accaduto.