"Grande Fratello 16", Martina innamorata: "Daniele è il mio uomo ideale"

Cuori palpitanti nella Casa del "Grande Fratello 16" . Martina ha già in più occasioni rivelato la sua simpatia per Daniele . Confidandosi con Mila e Ivana in sauna la ragazza dal cuore di latta dice: "Daniele non è solo un bel ragazzo...". Poi la giovane prende in disparte Erica perché vuole sapere da lei che cosa prova veramente per Daniele...

In sauna Ivana, Martina e Mila tornano a parlare di Daniele. Mila dice: “Daniele è un bel ragazzo!” Martina la corregge: “Daniele è in gamba, non è solo un bel ragazzo!” Spiega, infatti, che in passato ha conosciuto molti avvenenti giovani ma che il veronese ha qualcosa in più. La splendida marocchina svela di come fin da subito avesse capito che tra loro due potesse nascere una bella conoscenza e aggiunge: “Sembrano una persona unica perché si assomigliano un po’!”



La ragazza di Terni rivela alle amiche: “A me piace come parla, come affronta delle situazioni. È una persona diretta!” Mila scherzando: “E c’ha una tartaruga così!” Martina continua spiegando che per come è fatta, non riesce a stare con ragazzini a cui lei deve spiegare tutto, il suo prossimo fidanzato deve essere un uomo. Mila: “Alle ragazze di 20 anni piace quello più grande e a quelle più grandi, piacciono quelli più piccoli!” Interviene Ivana chiarendo come, secondo lei, stando dentro la Casa l’attrazione si senta di più e che sia giusto approfittare di questa cosa.