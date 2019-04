"Grande Fratello 16", Lemme shock: "Se i miei figli morissero? Non me ne fregherebbe"

Furibonda lite nella Casa del "Grande Fratello 16" tra Alberico Lemme , concorrente (a tempo) e Valentina Vignali. Il cosiddetto "dietologo dei vip", entrato da poche ore nella Casa si è cimentato in un discorso sui figli con alcune frasi pesanti e fuori luogo: "Ho detto loro che se morissero non me ne fregherebbe niente", ha esclamato il farmacista. Immediata la reazione della cestista: "Mi fai schifo, ti rendi conto di cosa stai dicendo in televisione? Ci guardano milioni di uomini e di bambini...”.

Lemme ha cominciato il discorso parlando della nascita della primogenita: "Quando è nata mia figlia tutti mi dicevano ‘vedrai che emozione proverai’, lei è nata, io ho assistito al parto e non ho provato nessuna emozione", ha detto il farmacista. E lo stesso è avvenuto dopo, a sei mesi e ad un anno di età della bimba, ha aggiunto: "Guardandola pensavo: ‘se morisse mi dispiacerebbe?’ e la risposta era ‘no’. Con il secondo figlio stessa dinamica, al punto che il dietologo ammette di aver così voluto crescere i suoi figli dicendo loro la verità: "che se fossero morti non mi sarebbe fregato niente".



Provocazione, follia? Non si sa, quel che è certo è che Valentina Vignali non ha potuto resistere: "Mi sta salendo il vomito, il disgusto ti giuro. Chi ti permette di dire queste cose in televisione? Cresciuti dicendogli che se fossero morti non gli sarebbe fregato niente, è un messaggio diseducativo, è un discorso che può fare un killer. Peggio di una bestemmia, andrebbe squalificato", ha detto la cestista furibonda. E la qualifica immediata per Lemme viene chiesta a gran voce anche da molti telespettatori sui social...