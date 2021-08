Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro aspettano il loro primo figlio

Leggi Anche Clizia Incorvaia tra topless e bikini, i suoi shooting sono ad alto tasso erotico

"Non è stato facile mantenere 'solo per protegger' il segreto più bello - aggiunge Clizia - Sono così felice, desideravo tanto dare un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande… avevo smesso di credere e oggi credo di nuovo grazie a te che sei l’uomo dei mie sogni".

La Incorvaia ha 41 anni e parla anche della gravidanza arrivata in "tarda" età, è al terzo mese: "Chi reputa puerile e melenso ciò passi avanti . E chi invece è pronto ad ascoltare, non smetta mai di sognare e non si faccia mai dire da nessun medico maschilista che é grande , mia nonna Francesca ha dato alla luce la seconda figlia a 42 anni. Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti. E poi oggi vedo tante celebrity e non che hanno il primo figlio a 36, 38, 40 anni. C’è ancora molto da fare , in una società filtrata dalle stesse donne con gli occhi dell’uomo. Ti aspettiamo gnometto/a".

