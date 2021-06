Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, cena magica sulla spiaggia in Sicilia Tgcom24 1 di 31 Instagram 2 di 31 Instagram 3 di 31 Instagram 4 di 31 Instagram 5 di 31 Instagram 6 di 31 Instagram 7 di 31 Instagram 8 di 31 Instagram 9 di 31 Instagram 10 di 31 Instagram 11 di 31 Instagram 12 di 31 Instagram 13 di 31 Instagram 14 di 31 Instagram 15 di 31 Instagram 16 di 31 Instagram 17 di 31 Instagram 18 di 31 Instagram 19 di 31 Instagram 20 di 31 Instagram 21 di 31 Instagram 22 di 31 Instagram 23 di 31 Instagram 24 di 31 Instagram 25 di 31 Instagram 26 di 31 Instagram 27 di 31 Instagram 28 di 31 Instagram 29 di 31 Instagram 30 di 31 Instagram 31 di 31 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sembrano in luna di miele o sempre in vacanza come due innamorati al primo appuntamento. La storia tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è collaudata e loro fanno sognare in un crescendo costante di passione e intimità. L’intesa è alle stelle, la passione pure e le immagini della coppia tra momenti di coccole e siparietti dolci si mescolano di continuo in sali e scendi per l’Italia.