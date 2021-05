Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro fanno i piccioncini a Milano Instagram 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 3 di 21 Instagram 4 di 21 Instagram 5 di 21 Instagram 6 di 21 Instagram 7 di 21 Instagram 8 di 21 Instagram 9 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

L'amore di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non conosce confini. Da Sud a Nord i sorrisi, le coccole e momenti romantici sono all'ordine del giorno. Se in vacanza in Sicilia la passione bruciava in spiaggia, le notti in hotel a Milano non sono state da meno. Piccioncini innamorati tra cene a lume di candela, spuntini sul letto e momenti di intimità alla spa, la coppia non ha dimenticato di condividere i momenti più belli con i follower.