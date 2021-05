Clizia Incorvaia nuda in spiaggia con Paolo Ciavarro

Tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro la passione non manca mai. Complici il mare luccicante, il profumo di salsedine e soprattutto la spiaggia completamente deserta, la coppia si è lasciata andare alle tentazioni bollenti. E allora via per la bella influencer, che ha posato nuda e maliziosa abbracciata al suo compagno.

Clizia e Paolo sono seduti sulla sabbia, al riparo dietro a uno scoglio. La posa è studiata per nascondere le parti intime e lasciar volare l'immaginazione: si intravede un lembo del costume di Ciavarro, ma la Incorvaia sembra tutta nuda. Di certo è topless, con il seno che ammicca e si svela sotto il braccio del fidanzato. Avvinghiati l'uno all'altra fanno sognare i follower, affiatati e complici più che mai.

Se in pochi avrebbero scommesso sul loro amore ai tempi del "Grande Fratello Vip", Clizia e Paolo hanno dimostrato con il tempo di fare sul serio. Fanno coppia da poco più di un anno e convivono a Roma. Sono "scappati" insieme per godersi qualche giorno in Sicilia in perfetta solitudine e si godono ogni momento del loro amore.