Per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro , il futuro è già iniziato. Dopo poco meno di un anno d'amore, la coppia nata nella casa del "Grande Fratello Vip" ha deciso di fare il grande passo ed andare a convivere. Sui social si sono immortalati tra gli scatoloni pieni di tutte le loro cose, pronte per essere sistemate nella nuova casa romana.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro vanno a convivere: trasloco in corso Instagram 1 di 19 Instagram 2 di 19 Instagram 3 di 19 Instagram 5 di 19 Instagram 6 di 19 Instagram 7 di 19 Instagram 8 di 19 Instagram 9 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Clizia Incorvaia 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 20 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi Anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro festeggiano il mesiversario d’amore

Clizia e Paolo non stanno più nella pelle all'idea di buttarsi in questa nuova aventura di coppia. A febbraio festeggeranno il primo anno insieme e per loro, che si amano alla follia, i tempi sono maturi per creare un nido d'amore e, dopo essere stati separati a lungo in primavera a causa del lockdown, hanno voglia di recuperare tutto il tempo perso.

Leggi Anche Cicogne in volo? Belen e Clizia pronte ad allargare la famiglia

La volgia di mettere su famiglia è tanta e il desiderio di avere figli non lo nascondono. "Vorrei un figlio, se Dio me lo darà", aveva detto la Incorvaia al settimanale Chi, mentre Ciavarro, intervistato da Novella2000 ha precisato: "Clizia è stata sposata, prima c’è il divorzio, poi è bene che Nina, che è una delizia, cresca un po’... Ci vuole un po’ di tempo prima che abbia un altro figlio. Un figlio rientra nel progetto di una coppia". Eppure tra i follower serpeggia la voce che per loro la cicogna sia già in volo...

LEGGI ANCHE > Clizia Incorvaia lancia Clizia World, una collezione che racchiude il suo mondo

Potrebbe interessarti anche: