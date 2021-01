Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro festeggiano il mesiversario d’amore

Sono passati già 11 mesi da quando è scoccata la scintilla tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nella casa del "Grande Fratello Vip". Lei festeggia la ricorrenza con una serie di scatti e video social in cui ripercorre le tappe del loro amore, a lui basta la foto di un momento di felicità al mare e un cuore blu per racchiuderli tutti.

Si sono conosciuti durante la loro esperienza nel reality di Canale 5 e, una volta usciti dal gioco, il loro amore è cresciuto giorno per giorno. Hanno la benedizione di Eleonora Giorgi, mamma di Paolo, e l'affetto di Nina, la figlia che Clizia ha avuto con Francesco Sarcina. Insieme sognano una famiglia, lei non fa mistero di desiderare un bambino e anche lui è sulla stessa lunghezza d'onda.

Il loro amore è protagonista dei post social della coppia, tra dediche appassionate e scatti bollenti. Per il mesiversario la Incorvaia ha fatto il countdown su Instagram e a mezzanotte la foto del bacio: "Undici mesi di noi, ha scritto". Poi con una serie di immagini ha racchiuso l'essenza del loro amore: "Quasi un anno insieme in cui ci siamo vissuti più che mai (e quando in estate ci si poteva muovere) abbiamo girato la nostra bella Italia in lungo e in largo. Auguri amore mio", ha scritto.

