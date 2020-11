Paolo Ciavarro mette l’anello al dito di Clizia Incorvaia

La loro voglia di costruire una famiglia insieme, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro l'hanno gridata ai quattro venti. Le nozze, e magari un figlio, sono in cima alla loro lista dei desideri. Intanto procedono per gradi, e per prima cosa arriva l'anello. "E' una promessa", scrive su Instagram l'influencer sfoggiando il brillocco all'anulare sinistro, "Mantenuta" replica lui. E nell'aria il profumo di fiori d'arancio è più intenso che mai...

Un legame benedetto anche da Eleonora Giorgi, mamma di Ciavarro. Tra l'attrice e la Incorvaia si è instaurato un bellissimo feeling e non mancano dolci scambi via social. Dal canto suo, Paolo è subito entrato in sintonia con Nina, la figlia che la sua compagna ha avuto da Francesco Sarcina. Sembra tutto perfetto, e questa relazione chiacchieratissima all'inizio sta diventando sempre più simile a una favola.

Clizia e Paolo fanno coppia da nove mesi esatti. La scintilla è scoccata nella casa del "Grande Fratello Vip" ed è subito divampato l'incendio. Il loro amore brucia più che mai, e anche fuori dal reality hanno continuato a far sognare i follower. Ogni mese celebrano la ricorrenza sui social, e arrivati al nono è tempo di fare progetti e pensare al futuro. Se costruire una famiglia insieme è sempre stato il loro sogno, il preziosissimo anello che la Incorvaia ha sfoggiato su Instagram è il primo mattoncino per trasformarlo in realtà.

