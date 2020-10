Clizia festeggia 40 anni con Ciavarro: “La vita comincia adesso”

E’ risaputo: la vita comincia a quarant’anni. E lo sa bene Clizia Incorvaia che dopo aver spento le candeline ha scritto sui social: “Perché la vita inizia adesso” postando un’immagine che la ritrae innamorata e felice con Paolo Ciavarro. Per la influencer, ex gieffina ed ex di Sarcina, ci son voluti due party speciali: una cena romantica vista Duomo di Milano con Paolo e una festa strepitosa sul lago di Como con tutta la famiglia.

“A te che mi hai cambiato la vita… auguri amore” ha scritto Ciavarro innamorato perso della sua bella Clizia. Insieme hanno festeggiato in centro a Milano e la ex gieffina ha soffiato le candeline con vista su piazza Duomo. La festa vera e propria si è svolta sul lago di Como. Sono arrivati in battello e hanno brindato sulle sponde del Lario con amici e parenti, tra cui Micol e Mattia, i fratelli di Clizia.

La Incorvaia aveva anche un motivo in più per alzare i calici e fare festa: 8 mesi insieme a Paolo Ciavarro: “8 mesi insieme che valgono come 8 anni... forse è proprio vero che esistono le anime predestinate”. E dopo tante dichiarazioni d’amore, la coppia con l’approvazione della “suocera” Eleonora Giorgi naviga a vele spiegate. Guarda le immagini del compleanno di Clizia…

