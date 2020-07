Per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro l'estate è all'insegna della passione. Un amore, il loro, nato sotto le telecamere sempre accese del "Grande Fratello Vip" e che continua più bollente che mai baciato dal sole della Sicilia. Neanche la prova della distanza forzata ha sopito i loro sentimenti che, anzi, bruciano più intensi che mai. Sui social è un continuo scambio di effusioni, coccole, dichiarazioni, baci romantici in riva al mare... con l'influencer che non esita a mostrare forme da capogiro in bikini ridottissimi.

Clizia, il sesso e quel bacio a Ciavarro in riva al mare Instagram 1 di 22 Instagram 2 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, estate d'amore tra mare e shopping

"La maggior parte del sesso che avevo fatto non era mai stato intimo come quel bacio", scrive Clizia su Instagram, citando il film "Elizabethtown", a corredo di un video in cui brinda con Ciavarro in riva al mare. Un aperitivo romantico e afrodisiaco, a base di gamberi e ostriche, un calice di vino in mano, un sorriso dolce e le labbra che si sfiorano mentre la luce del tramonto si specchia sull'acqua.

LEGGI ANCHE >Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, un’estate bollente tra bikini e baci

Con Paolo, Clizia è finalmente riuscita a ritrovare il sorriso e a lasciarsi alle spalle la storia d'amore turbolenta e la rottura dolorosa con l'ex marito Francesco Sarcina, dal quale è nata sua figlia Nina. La partecipazione al reality di Canale 5 è stata un toccasana per lei: è lì che ha incontrato Ciavarro ed ha perso la testa per lui. Il fatto che lei, 39enne, abbia 11 anni più di lui, non è un problema per loro. Che insieme siano felici è evidente e la loro estate insieme è perfetta. Insieme in Sicilia, dove lei vive, non si fanno mancare nulla tra visite turistiche, cene romantiche sulla spiaggia, gite in barca e soprattutto coccole a non finire. E questo è solo l'inizio.

LEGGI ANCHE >Clizia Incorvaia in Sicilia si dedica alla “cul… tura”

Potrebbe interessarti anche: