Clizia Incorvaia in Sicilia si dedica alla “cul… tura”

“Nel mezzo del cammin di nostra vita... ripieghiamo sulla CUL...tura!!” scrive Clizia Incorvaia postando uno scatto in bikini che la ritrae di spalle. Fondoschiena perfetto in bella vista e panorama mozzafiato. La ex gieffina passeggia nel giardino di casa in Sicilia a poca distanza dal mare ed è uno spettacolo. “Date i sali a Ciavarro” suggerisce un follower. E i complimenti dei fan si sprecano.

Ha trasformato la sua casa in un teatro perfetto per i suoi siparietti social: dalla cucina al giardino passando per i momenti fitness, i consigli sul look e ovviamente gli scatti in bikini. “Esagerare ma con equilibrio” è il suo motto e così mescola immagini ad alto tasso erotico ad altre più dolci e romantiche. E nei suoi sketch ha una coach formidabile, la figlia Nina che consiglia la mamma: “Più sorridente, sei più bella”. Come darle torto?

Intanto la lontananza mette alla prova l’amore tra Clizia e Paolo Ciavarro. Lui sulle pagine del settimanale Di Più ha detto: “Siamo piombati in una situazione unica al mondo. Nella casa eravamo sempre appiccicati, poi lei è uscita e quando il reality è finito a causa delle restrizioni per il virus non ci siamo più visti. Io mi sono ritrovato in quarantena con mia mamma, con cui ho un rapporto strettissimo, e Clizia è rimasta nella sua casa di famiglia in Sicilia. Sì, amore a distanza: ore al telefono ogni giorno con un appuntamento fisso prima di cena, un aperitivo in videochiamata, un bicchiere di vino insieme, parlando di noi, delle nostre vite e del nostro futuro”.



Progettano il futuro, dopo che lei si è lasciata alle spalle un matrimonio burrascoso con Francesco Sarcina. Quando le restrizioni per l’emergenza coronavirus saranno allentate potranno rivedersi e allora scoppierà la passione. Di nuovo.

