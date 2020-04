Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: "Ora la nostra storia prosegue a distanza"

"Il mio cuore ha ripreso a battere, io e Paolo non abbiamo differenze né da un punto di vista di età, né di anime". Clizia Incorvaia parla così della sua relazione con Paolo Ciavarro nata nella Casa del "Grande Fratello Vip".

I due hanno raccontato a "Live - Non è la d'Urso" ha raccontato come è proseguita la loro relazione fuori dal reality: "Sono passati due mesi da quando non ci vediamo, la nostra relazione prosegue a distanza - dice Paolo in collegamento con Barbara d'Urso - sarà più bello tornare ad abbracciarci non appena sarà possibile".