Antonella Elia: "Mi sono vergognata di non avere più una madre"

Antonella Elia si racconta a "Live - Non è la d'Urso". La showgirl, reduce dal successo ottenuto al "Grande Fratello Vip" ha parlato del suo difficile passato: "Spesso ho avuto vergogna di non avere più mia madre, e la cosa si è accentuata ancor di più quando è morto anche mio padre - ha spiegato - mi sentivo sbagliata in un mondo di persone giuste. Ho sempre vissuto con vergogna e quando c'è stato il funerale di mio padre, sono voluta andare a una festa e io ridevo come non fosse successo niente".

Tornando al presente, Antonella Elia ha poi parlato del suo rapporto con il fidanzato Pietro Delle Piane, con cui è andata in crisi proprio durante la sua esperienza nella Casa: "Quando sono uscita abbiamo parlato fino alle 7 di mattina, poi l'ho perdonato".