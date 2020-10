Clizia Incorvaia: "Voglio un figlio da Paolo Ciavarro"

Ha compiuto 40 anni da pochi giorni e si sente più bella e più consapevole che mai. Clizia Incorvaia lo sa bene, il merito è anche dell'amore che "ti fa ridere gli occhi anche quando non ridi", come ha rivelato in un 'intervista al settimanale Chi. E quello che prova per Paolo Ciavarro , conosciuto nella casa del "Grande Fratello Vip", è di certo immenso. Talmente grande da farle desiderare di avere con lui un figlio: "Lo vorrei, se Dio me lo darà", ha svelato.

Clizia ha già una figlia, Nina, nata dal matrimonio finito a pesci in faccia con Francesco Sarcina. Ma l'idea di una famiglia allargata non la spaventa, tutt'altro. E d'altronde Paolo ha messo subito le cose in chiaro: "Ne abbiamo parlato praticamente subito perché lui mi disse: 'Io con la donna che amo faccio famiglia'", e lei non ha nessuna intenzione di deluderlo. Tra loro le cose vanno a gonfie vele, la differenza d'età è solo un dettaglio, e in coppia fanno faville.

Prima di mettersi insieme, sia Ciavarro che la Incorvaia hanno vissuto in maniera libera e spensierata la loro "singletudine" anche se lei ricorda di aver sempre pensato: "Vorrei un uomo come me, che la pensi come me, con i miei valori, vorrei uno che immagini l'amore come lo immagino io". E Paolo è arrivato nel momento giusto per entrambi, quando per tutti e due il tempo della superficialità era finito.

