Cicogne in volo? Belen e Clizia pronte ad allargare la famiglia

C’è chi giura che la cicogna sia già in volo per Belen Rodriguez e Clizia Incorvaia. La showgirl argentina aspetterebbe un bambino dal fidanzato Antonino Spinalbese con cui negli ultimi tempi scambia continui messaggi d’amore sui social per gridare al mondo quanto è innamorata. Anche per i fan della Incorvaia c’è un bebè in arrivo, del resto lei e Paolo Ciavarro hanno sempre detto di voler un figlio.

Le foto social non aiutano: entrambe sono magre e di pancini al momento non se ne vedono, anche se spesso puntano su foto a mezzo busto o abbigliamento ampio che potrebbe nascondere le rotondità. Per Belen sono gli amici a spifferare l’idea di un secondogenito in arrivo: il web ne parla, ma i diretti interessati non commentano. Un silenzio assenso?

Eppure, qualche giorno fa in un video social la coppia aveva postato una serie di immagini della Rodriguez con Spinalbese e tra questi spuntava anche un portachiavi con un paio di babbucce da bebè tra le risate dei due: solo un augurio o un desiderio che si sta già avverando?

Anche per la Incorvaia invece i follower non hanno dubbi. A stuzzicare le fantasie degli ammiratori della bella influencer siciliana ci sarebbe un video con le migliori immagini della coppia e poi il pancione (di quando Clizia aspettava la sua primogenita Nina) pubblicato dalla fidanzata di Ciavarro che suonerebbe come un throwback non casuale. Non resta che seguirli e vedere le curve…

