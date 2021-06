Clizia Incorvaia tra topless e bikini, i suoi shooting sono ad alto tasso erotico

L'estate è alle porte, e per Clizia Incorvaia sarà di certo bollente. L'influencer ha già dato il via alla stagione dei bikini e su Instagram mette in mostra le curve mozzafiato. Per vacanza o per lavoro, ogni occasione è buona per sfoggiare costumini intriganti e forme conturbanti. Largo anche ai topless, con scorci di seno nudo che fanno salire la temperatura social.

In spiaggia in due pezzi Clizia si lascia andare a pose languide e sorrisi maliziosi durante lo shooting di una linea di costumi. Posta i video di backstage, selvaggia e sporca di sabbia sul bagnasciuga deserto, con i capelli ribelli che svolazzano al vento e le curve in mostra.

Cambia la location ma non il sex appeal. In studio per un'altra campagna pubblicitaria, la Incorvaia snocciola il repertorio delle pose sensuali e colpisce nel segno. Tra una spallina abbassata e un paio di shorts rivelatori c'è anche spazio per il topless. I follower impazziscono e anche Paolo Ciavarro gradisce: "Quanto sono fiero di te amore mio!" commenta.

