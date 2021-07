Ashley Graham seminuda annuncia la seconda gravidanza Ashley Graham 1 di 10 Ashley Graham 2 di 10 Ashley Graham 3 di 10 Ashley Graham 4 di 10 Ashley Graham 5 di 10 Ashley Graham 6 di 10 Ashley Graham 7 di 10 Ashley Graham 8 di 10 Ashley Graham 9 di 10 Ashley Graham 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Seminuda in posa di profilo, con una camicia aperta che copre solo il seno e il lato B e il pancione nudo già bello grosso, immersa in un paesaggio brumoso. Ashley Graham ha scelto questo scatto per rivelare ai suoi oltre 13 milioni di follower la sua seconda gravidanza. Dopo Isaac Menelik Giovanni, nato a febbraio 2020, la modella plus size e il marito Justin Ervin avranno presto un altro bebè.