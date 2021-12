Clizia Incorvaia incinta di 7 mesi con il Covid: “Momento difficilissimo”

Aveva annunciato che mancava poco alla seconda dose, ma il Covid l’ha colpita prima. Ore di ansia per Clizia Incorvaia che ha comunicato sui social di essere positiva (già nelle scorse ore aveva detto di sentirsi stanchissima con dolori ovunque ). “E’ un momento duro, difficilissimo ma voglio pensare di essere fortunata poiché ho accanto un uomo speciale con due attributi così che si sta occupando di noi tutti (la cucciola sta ok)” ha scritto l’influencer che è incinta di sette mesi e aspetta un maschietto da Paolo Ciavarro, dopo la primogenita Nina avuta da Francesco Sarcina.

Ciavarro è al suo fianco in questa difficile situazione e lei scrive: “Accudendoci in tutto, curandoci, sostenendo questo momento di stress immenso poiché inevitabilmente il pensiero va al futuro nascituro Bebè”. Clizia è molto provata anche psicologicamente e scrive che vuole solo messaggi positivi da parte dei suoi sostenitori: “Una cortesia a chi mi scriverà qui o su whatsapp, vi chiedo di inviare solo messaggi motivazionali e non che prospettino ipotesi di scenari drammatici. Poiché sono molto fragile e il sistema immunitario va aiutato da un atteggiamento positivo”.

Leggi Anche Sfida di pancioni tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la promessa si avvera

Sfida di pancioni tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la promessa si avvera 1 di 16 Instagram 2 di 16 Instagram 3 di 16 Instagram 4 di 16 Instagram 5 di 16 Instagram 6 di 16 Instagram 7 di 16 Instagram 8 di 16 Instagram 9 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: