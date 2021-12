Clizia Incorvaia incinta: “Ho dolori ovunque, credo di avere il Covid”

Aveva annunciato felice di aver fatto il primo vaccino Anti-Covid qualche settimana fa, ma ora Clizia Incorvaia pare essere stata contagiata dal virus maledetto. Prima la bimba, in età scolare, positiva, poi l’annuncio nelle Stories: “Non ho la forza di parlare… Sono molto stanca e ho dolori ovunque, credo di aver contratto il Covid anche io…”. Fan in ansia per la compagna di Paolo Ciavarro che è in dolce attesa di un maschietto e partorirà tra un paio di mesi.

Leggi Anche Sfida di pancioni tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la promessa si avvera

“La cucciola pare in fase di miglioramento… Navighiamo a vista… La mia più grande paura, il Covid, mi è venuta a trovare mio malgrado, avendo rinunciato a vita sociale, eventi, amici, tutto. Però mia figlia è in età scolastica...” scrive in una Storia che mette in ansia i follower. “Nonostante il momento di difficoltà che stiamo vivendo, voglio lasciarvi un pensiero felice a me e voi…" continua la Incorvaia mostrando le immagini della cameretta pronta per bimbo che aspetta da Paolo Ciavarro.

Un paio di giorni fa la Incorvaia aveva comunicato ai follower la positività della sua bimba, Nina: “Famiglia virtuale è giusto informarvi, Nina ha il covid. Sto passando ore di sconforto poiché ho tre vite da proteggere Nina, bebè e infine me. Il 23 dovrei fare seconda dose vaccino, spero di essere negativa per poterlo fare (a giugno sono rimasta incinta e non ho potuto fare vaccino, non perché fossi contraria)”.

Poi un monito a una maggiore attenzione per evitare i contagi: “Non abbassate la guardia, vaccinatevi, fate tamponi molecolari (non rapidi) dinanzi a casi di Covid nelle classi dei vostri figli e nel lavoro. Non siate superficiali e riservate la “sana leggerezza” ad altro. Se ci fosse meno menefreghismo è più senso civico non ci troveremmo in questa situazione. Pensate alla vostra pelle come a quella del prossimo. Questo è il migliore messaggio natalizio che potete inviare”.

Fiocco azzurro, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro aspettano un maschietto Instagram 1 di 12 Instagram 2 di 12 Instagram 3 di 12 Instagram 4 di 12 Instagram 5 di 12 Instagram 6 di 12 Instagram 7 di 12 Instagram 8 di 12 Instagram 9 di 12 Instagram 10 di 12 Instagram 11 di 12 Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: