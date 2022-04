Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi, nuora e suocera irresistibili

Shopping in pasticceria per Miriam Leone

In famiglia regna il divertimento e l'armonia è palpabile. Eleonora ha accolto Clizia in famiglia come una figlia e tra le due tutto fila liscio. L'attrice e l'influencer condividono lo stesso spirito giocoso e naif e tra loro il legame è solido e sereno. Sui social non mancano le reciproche manifestazioni di affetto e il balletto di coppia è uno spasso. "Matchy matchy con la mia suocera iconica" scrive la compagna di Paolo, mentre con look abbinati si muovono a tempo di musica.



La Incorvaia è da poco diventata mamma di Gabriele, il primo nipotino per la Giorgi. Nonna Ele è al settimo cielo per il cucciolo di casa: "Tanta tenera felicità" scrive a commento di un video in cui lo coccola. Nato poco meno di due mesi fa, il piccolino ha fatto innamorare tutti in famiglia.

