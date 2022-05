Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nel mirino di una mitomane

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono partiti alla volta della capitale francese per un breve tour romantico. Ma anche Oltralpe vengono raggiunti dagli stalker e così ecco che l’influencer mette in guardia: “I nostri avvocati hanno preso provvedimenti seri nei confronti della mitomane che si rinnova sotto vari profili”.

Valentino Rossi in barca con Giulietta tra le braccia

Meghan Markle al memoriale per le vittime della scuola in Texas

Leggi Anche Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi, nuora e suocera irresistibili

Tra video mielosi, foto sdolcinate, baci appassionati sotto le luci della Tour Eiffel, la Incorvaia e Ciavarro respingono anche gli attacchi social dei detrattori. Clizia in una Storia parla di una mitomane che sotto vari profili si prende gioco di loro e avverte: “Adesso basta, di fronte alla sua continua violenza verbale e ossessione abbiamo finalmente rintracciato il profilo”.

Leggi Anche Clizia Incorvaia smette di allattare al seno, polemiche social

E non solo la persona che attacca la Incorvaia è stata individuata, ma dovrà anche pagare per quel che ha fatto. “E sarà molto grave la pena a cui sarà sottoposta” avvisa l’influencer. Ma non sarà certo una stalker a rovinarle la vacanza. E così posta altri baci con il suo Paolo e scrive: “Per il resto enjoy! Viva l’amore”.